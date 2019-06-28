صورة تخيلية لجمع تويوتا كامري و بوجاتي تشيرون في سيارة واحدة

أميرة خالد(صدى):

تداول خبراء ومحبي السيارات ، أجدد صورة تخيلية نشرت على إحدى حساب autogespot بمواقع التواصل الاجتماعي ، والتي جعلت من تويوتا كامري – Toyota Camry و بوجاتي تشيرون – Bugatti Chiron سيارة واحدة .

وأظهرت الصورة نوع من الجنون الذي يصعب على العقل البشري تقبله حتى ولو كانت عبارة عن رسمة خيالية بعيداً كل البعد عن الواقع !!! .

والتصميم هو لسيارة واحدة واجهتها الأمامية سيارة السيدان اليابانية العملية تويوتا كامري ، ويأتي التصميم التخيلي من النصف الخلفي عبارة عن أسطورة السرعة السيارة الفرنسية الخارقة بوغاتي تشيرون البديلة عن طراز بوغاتي فيرون التي يبدأ سعر النسخة الواحدة منها في أسواقنا العربية 3 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 11,250,000 ريال سعودي .