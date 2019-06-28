نادي الفتح يتعاقد مع ” الضو ” لسنتين

نواف السالم(صدى):

وقعت إدارة نادي الفتح مع لاعب خط وسط نادي أحد (مواليد) محمد سيد الضو صاحب الـ26 عاما، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل بعقد يمتد لسنتين.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على توصية من المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال بعد متابعة ورؤية ما يتمتع به من إمكانات ستكون إضافة للفريق.

وقد شهدت مراسم التوقيع حضور عضوي مجلس الإدارة الأستاذ مشاري السعدون والأستاذ حسن الجبر.

من جهته، عبر ” محمد الضو ” عن سعادته الكبيرة بالانضمام لنادي الفتح مؤكدا رغبته في تقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف الفريق و تحقيق أفضل النتائج إسعاد جماهير النموذجي.