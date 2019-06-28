أمن الحج: لا حج بدون تصريح

نايف السالم(صدى):

أصدرت قيادة قوات أمن الحج، اليوم الجمعة، حول بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أمن الحج المعتمدة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا – حفظه الله -.

وأكدت في بيانها، أنه تم البدء في تطبيق أنظمة الحج التي تقضي بحصول المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج على تصريح بذلك قبل التوجه إلى مكة المكرمة، حيث يتم في هذه المرحلة منع المقيمين الذين لايحملون إقامات مصدرها العاصمة المقدسة ولا يتوفر لديهم تصاريح عمل فيها من الدخول إليها وإعادتهم إلى حيث أتوا.

و بدأت مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة بالشميسي، والتنعيم، والكعكية، والشميسي القديم، وسبوحة، والكر- الشميسي، في تنفيذ ذلك بدءا من صباح اليوم.

وأهابت بكافة المقيمين الذين يرتبطون بعقود عمل بالعاصمة المقدسة أو المشاعر المقدسة خلال هذه الفترة وحتى العاشر من ذي الحجة بالحصول على التصاريح اللازمة للدخول إلى مكة المكرمة قبل التوجه إليها.