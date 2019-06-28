يمني متطرف ينتحر بعد استهداف داعية مغربي أمام مسجد بفرنسا

وكالات(صدى):

أقدم يمني متطرف على قتل الداعية المغربي رشيد الجاي أمام مسجد السنة بفرنسا.

وأصاب اليمني الداعية المغربي بأربع رصاصات عيار 9 ملم في بطنه وساقيه، وجرح آخر برصاصتين في ساقه، ثم لاذ فرارا بسيارته من المكان.

وعثرت الشرطة على سيارة المنفذ وبتكثيف البحث عنه وجدوه قتيلا برصاصة أطلقها على نفسه منتحراً ، على حد ما ذكرته الشرطة .

والداعية رشيد الجاي، هو إمام “ مسجد السنة ” الواقع في ضاحية من مدينة Brest الشهيرة بمينائها المطل في أقصى الغرب الفرنسي على خليج الباسك وبحر المانش، والبعيدة أكثر من 530 كيلومتراً عن باريس، وكان قد خرج من المسجد مع مصلين آخرين حين فتح عليه المسلح النار، بحسب ما نقلت الوكالات عن مدعي عام المدينة.