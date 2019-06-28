90 وظيفة شاغرة في شركات المجال للخدمات الأمنية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركات المجال للخدمات الأمنية عن توافر 90 وظيفة شاغرة للرجال في مدينة الرياض، و1لك بالتعاون مع إدارة التوظيف، والتوجيه المهني في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض .

وتلك الوظائف موجهة لحملة شهادة الابتدائي وما فوق، وذلك للعمل تحت مسمى وظيفي رجال أمن.

الشروط المطلوبة

أن يكون المتقدمين من حملة الشهادة الابتدائية وما فوق.

وتم تحديد يوم الأحد الموافق لتاريخ 28/6/2019 ميلادي كي يكون موعداً للمقابلة من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً.

ومكان التقديم في غرفة الرياض، والتي يمكن معرفة موقعها على الخريطة من خلال النقر على الرابط التالي هنــــــــا .