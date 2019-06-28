توفر 91 وظيفة فنية وحرفية بإدارة تشغيل المنشآت العسكرية في الطائف

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف توفر 91 وظيفة فنية وحرفية، على بند التشغيل والصيانة، لحملة الشهادة المتوسطة (الكفاءة)، والدبلوم والشهادة الجامعية (البكالوريوس)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

مُشغل معدات (العدد 3 وظائف): دبلوم الكلية التقنية تخصص إنتاج.

مبلط (وظيفة واحدة): دبلوم المعهد الثانوي الصناعي تخصص إنشاءات.

بناء (العدد 3 وظائف): دبلوم المعهد الثانوي الصناعي تخصص إنشاءات.

ميكانيكي تبريد وتكييف (وظيفتان): دبلوم الكلية التقنية تخصص تبريد وتكييف.

حداد (العدد 3 وظائف): دبلوم المعهد الثانوي الصناعي تخصص إنشاءات.

حلاق (العدد 3 وظائف): دبلوم المعهد الثانوي الصناعي تخصص حلاقة.

دهان (العدد 8 وظائف): دبلوم المعهد الثانوي الصناعي تخصص إنشاءات.

مركب زجاج والألمنيوم (وظيفتان): دبلوم المعهد الثانوي الصناعي تخصص إنشاءات المعدنية.

مزارع (وظيفتان): دبلوم المعهد الثانوي الصناعي تخصص إنتاج نباتي.

مليس (وظيفة واحدة): دبلوم المعهد الثانوي الصناعي تخصص إنشاءات.

فني زراعي (العدد 5 وظائف): دبلوم المعهد الثانوي الصناعي تخصص إنتاج نباتي.

سباك (العدد 5 وظائف): دبلوم المعهد الثانوي الصناعي تخصص سباكة.

رسام معماري (وظيفة واحدة): دبلوم الكلية التقنية تخصص تقنية معمارية.

مهندس كهربائي (وظيفتان): بكالوريوس الهندسة الكهربائية.

مساعد مهندس مدني (وظيفة واحدة): دبلوم الكلية التقنية تخصص تقنية مدنية.

حداد مسلح (وظيفة واحدة): دبلوم المعهد الثانوي الصناعي تخصص إنشاءات.

فني إلكترونيات أجهزة مكتبية (العدد 3 وظائف): دبلوم الكلية التقنية تخصص الالكترونيات.

كهربائي تكييف وتبريد (العدد 3 وظائف): دبلوم الكلية التقنية تخصص تكييف وتبريد.

مُقدم طعام (العدد 15 وظيفة): دبلوم الكلية التقنية تخصص خدمات طعام.

حلواني (وظيفتان): دبلوم الكلية التقنية تخصص إنتاج.

طاهي (العدد 3 وظائف): دبلوم الكلية التقنية تخصص إنتاج طعام.

طباخ (وظيفتان): دبلوم الكلية التقنية تخصص إنتاج طعام.

كهربائي (العدد 10 وظائف): دبلوم الكلية التقنية تخصص قوى كهربائية.

عامل كوي (وظيفتان): الكفاءة مع القدرة أو ما يعادلها.

عامل مغسلة (وظيفة واحدة): الكفاءة مع القدرة أو ما يعادلها.

فني مكافحة حشرات (وظيفة واحدة): دبلوم المعهد الثانوي الصناعي تخصص إنتاج نباتي.

مشرف ميكانيكي مولدات (وظيفة واحدة) : الدرجة الجامعية (علمية) مع الخبرة لا تقل عن 8 سنوات.

خياط (وظيفة واحدة): دبلوم المعهد الثانوي الصناعي تخصص خياطة.

ميكانيكي محطة معالجة مياه (وظيفة واحدة): دبلوم الكلية التقنية تخصص إنتاج.

نجار (العدد 3 وظائف): دبلوم المعهد الثانوي الصناعي تخصص إنشاءات.

واشارت الإدارة أنه يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1440/11/04هـ ولمدة أسبوعين من تاريخه.

وأكدت أنه على الراغبين بالتقديم على هذه الوظائف ممن لديهم المؤهلات والشروط المحددة أعلاه التوجه خلال الفترة الموضحة أعلاه إلى:

– الطائف – طريق السيل – إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف (قسم شؤون العاملين).