وظائف شاغرة للجنسين في جمعية أعمال للتنمية الأسرية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية أعمال للتنمية الأسرية في منطقة الرياض المسماة، بالشراكة مع شركة لازوردي، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء لحملة الشهادة الثانوية العامة، وما فوق.

وأوضحت أن العمل سيكون تحت مسمى وظيفي بائع مجوهرات، وبائعة مجوهرات، على أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من حملة الجنسية السعودية، حاصلين على الشهادة الثانوية العامة، وما فوق، أن تبلغ أعمارهم فوق الـ 20 عام، العمل لمدة 8 ساعات، إجازة يوم واحد في الأسبوع، وجود كفيل.

وأشارت إلى أن الراتب هو 5000 ريال شهريًا، وسيكون العمل في مدينة الرياض – في مطار الملك خالد الدولي.

وأفادت بان التقديم متاح حاليًا، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل و التقديم من خلال الرابط التالي هنـــــــــا .