كليب مادونا الجديد يصدم متابعيها بعد مقتلها

واشنطن(صدى):

أطلقت الفنانة العالمية مادونا فيديو كليب أغنيتها الجديدة God Control أمس الخميس والتي صدمت جمهورها.

وتدور أحداث الكليب حول مغنية في كازينو قًتلت في نهاية الكليب؛ حيث عرض الكليب 32 ثانية من مشاهد القتل الجرافيكية.

وظهرت مادونا وهي ترقص وتغني في كازينو قبل إطلاق النار على جميع رواد الحفلة، وحدوث مذبحة كبيرة تموت خلالها.

ودعت الفنانة العالمية من خلال الكليب إلى تشديد الرقابة على استخدام الأسلحة في أمريكا.

والأغنية هي محاكاة حية لحادثة مؤلمة قتل فيها 49 شخصًا وأصيب 53 في نادي أورلاندو يونيو 2016.