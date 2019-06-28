صحة المدينة تمنع كادرا طبيا من السفر لاتهامه بارتكاب خطأ طبي

نايف السالم(صدى):

قال المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ” حاتم سمان ” ، في تصريحات إعلامية ، إن المديرية بدأت التحقيق في قضية رفعها أحد المواطنين ضد كادر طبي في مستشفى بالمدينة ، يتهمهم فيها بارتكاب خطأ طبي أثناء إجراء عملية قيصرية لزوجته .

وأكد سمان ، أنه تم منع الكادر الطبي من السفر حيث أن المعاملة قيد الإجراءات النظامية .

وأوضح زوج المواطنة أن استشارية من جنسية عربية قررت إجراء العملية لزوجته في 29 رمضان الماضي، ولكن بعد يومين من العملية بدأت زوجته تشعر بآلام وانتفاخ في البطن، ولم تذهب للتبول لمدة 3 أيام.وأبان أنه طلب من الطبيبة إجراء صورة أشعة لزوجته فاستجابت لذلك، وبعدها أخبرتهم الطبيبة بوجود شرخ في المثانة جعل البول يدخل إلى المعدة ولا يخرج، لافتاً إلى أنه طلب تقريراً بالحالة ولكن الطبيبة بعد تمنّع كتبت له تقريراً مخالفاً لحقيقة الحالة.

وأضاف الجهني أنه طلب نقل زوجته لمستشفى آخر، وعندها حضر استشاري المسالك البولية وكتب تقريراً يؤكد حدوث الخطأ الطبي أثناء إجراء العملية القيصرية.