الاستيقاظ مبكرًا يخّفض من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي

أميرة خالد(صدى):

أظهرت نتائج دراسة حديثة، أن استيقاظ النساء مبكرًا يجعلهن أقل عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي.

وأوضح الباحثون، أن تعرض المرأة التي تسهر لوقت متأخر من الليل، للإضاءة الصناعية يقطع إمدادات هرمون الميلاتونين الذي ينظم النوم ويزيد من إنتاج هرمون الأستروجين، المؤثر على نمو أورام الثدي، وفقا لعدة دراسات.

وكشفت الدراسة، أنه من بين كل 100 امرأة تستيقظ في الصباح الباكر، هناك واحدة فقط تتعرض لخطر الإصابة بالسرطان، فيما تتعرض اثنتان من كل 100 امرأة ممن يفضلن البقاء مستيقظات إلى وقت متأخر من الليل، لخطر الإصابة بالمرض.