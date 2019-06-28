أم تذبح طفلها بعد أن وجدها في وضع مخل مع جارها

القاهرة(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على سيدة ثلاثينية إثر قتلها لطفلها البالغ 13 عامًا بالسكين.

وفي التفاصيل أقدمت الأم على طعن نجلها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن وجدها في المنزل بجانب رجلا أخر عاريًا.

وفشلت الأم في الدفاع عن نفسها أو توضيح سبب خيانتها، وعندما استشعرت أن نجلها سيخبر والده قامت بقتله بالسكين ليصمت.

وزعمت السيدة أنها كانت خارج المنزل وعادت وجدت نجلها مقتولًا إلا أن التحريات أثبتت كذبها وتورطها في قتل نجلها الذي اكتشف امر خيانتها.