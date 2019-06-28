مصلين يخطبون الجمعة بعد غياب خطباء عدد من الجوامع بطبرجل

سلطان الهوير(صدى):

شهدت عدةَ جوامع بمحافظة طبرجل والمراكز غياب خطباء الجوامع عن الخطبة وإمامة المصلين (الجمعة) اليوم، ليبادر عددا من المصلين باعتلاء المنبر وإلقاء الخطب التي غلب عليها الوعظ والإيجاز لعدم التحضير لها مسبقا .

وشهدت 4جوامع وهي (الدعيجاء والإمام مالك بضاحية ام ارطى وابن القيم بمركز النبك ابو قصر وسعد بن ابي وقاص بقرية الفياض غياب الخطباء.

فيما كانت مشاهد تبني المصلين للمواقف واعتلاهم للمنابر حاضرة حيث قاموا بالارتجال للخطب التي اختلفت موضوعاتها من خطيب لآخر ليؤدي بعد ذلك المصلين صلاة الجمعة في هذه الجوامع.

هذا وقد أبدى عدد من المصلين تخوفهم من تكرار الأمر خلال الجمع القادمة .