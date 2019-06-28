بالفيديو.. آل سويلم يعطي آملًا جديدًا للنصر باجتماع مفاجيء

ماجد محمد(صدى):

انتشر فيديو يرصد اجتماع رئيس نادي النصر السابق سعود آل سويلم مع أعضاء إدارته حتى فجر اليوم الجمعة، وهو ما أعطى أملا للكثير من الجماهير حول إمكانية تراجعه عن عدم الترشح.

وتوقع الجماهير أن يكون هذا الاجتماع لبحث عودة آل سويلم للترشح من جديد لرئاسة النصر بعد أن أعلن أنه لن يترشح.

وعلى جانب أخر يرى البعض أن الاجتماع جاء على خلفية بحث صفقات النصر المعلقة ودفع رواتب اللاعبين تزامنًا مع انتهاء الشهر.

وينتظر حتى الأن الجماهير معرفة السبب الحقيقي لهذا الاجتماع، متمسكين بآمالهم في عودة آل سويلم.