بالفيديو.. آل سويلم يعطي آملًا جديدًا للنصر باجتماع مفاجيء
انتشر فيديو يرصد اجتماع رئيس نادي النصر السابق سعود آل سويلم مع أعضاء إدارته حتى فجر اليوم الجمعة، وهو ما أعطى أملا للكثير من الجماهير حول إمكانية تراجعه عن عدم الترشح.
وتوقع الجماهير أن يكون هذا الاجتماع لبحث عودة آل سويلم للترشح من جديد لرئاسة النصر بعد أن أعلن أنه لن يترشح.
وعلى جانب أخر يرى البعض أن الاجتماع جاء على خلفية بحث صفقات النصر المعلقة ودفع رواتب اللاعبين تزامنًا مع انتهاء الشهر.
وينتظر حتى الأن الجماهير معرفة السبب الحقيقي لهذا الاجتماع، متمسكين بآمالهم في عودة آل سويلم.
ابو صالح[ عدد التعليقات: 1221 ] نشر منذ يومين
آل سويلم يعطي آملًا جديدًا للنصر باجتماع مفاجيء اسمع نصيحتي وانفذ بجلدك ياسويلم قبل ماتخسر وتبيع املاكك وعقارتك ومخططتك في المزاد العلني زي ماحصل مع رئيس نادي شهير في الغربية التي قدرت خسائره 350 مليون ريال
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 1221 ] نشر منذ يومين
رئيس نادي شهير بالغربية خسر كل املاكه وبيعت بالمزاد العلني والتي قدرت 350 مليون ريال اسمع كلامي وبعد عن النصر وروح شوف مستقبلك افضل لك