بعد اتهامه باغتصاب الفتيات.. شبيه ميسي يدافع عن نفسه

نواف السالم(صدى):

خرج شبيه اللاعب الأرجنتيني ليون ميسي عن صمته ليرد على الاتهامات الموجه إليه باستغلال واغتصاب 23 امرأة بعد أن تظاهر بأنه ميسي الحقيقيز.

وقال شبيه ميسي الإيراني والذي يدعى رضا براستيش إن تلك الأنباء غير صحيحة وهي مزاعم كاذبة ، لافتًا إلى أن تلك الأنباء تسببت في تعرضه إلى الأذى بشدة وأصبح مهدد بكارثة.

وتابع : ” لقد تعرضت لمضايقات شديدة لأنها ألبت كل العالم ضدي.. حتى عائلتي صارت تضايقني.. لكن هجوم الناس كان أكثر تأثير ” .

وأضاف في تسجيلا مصورا على صفحته في إنستجرام : ” مرحباً يا أصدقائي، هناك خبر زائف عني أصبح من بين الأكثر تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى أنني استغليت 23 امرأة لأنهن يعتقدن أنني ليونيل ميسي ” .

واستكمل : ” من فضلكم لا تتلاعبوا بسمعة الناس وأعراضهم ومصداقيتهم.. نحن نعلم جميعا حقيقة أنه لو حدث هذا فعلا لأي شخص آخر، فستكون هناك بعض الشكاوى وسيؤدي ذلك إلى ملاحقات قضائية ” .

ولفت إلى أن الأنباء لو كانت صحيحة كان تم القبض عليه، مطالبا متابعيه بعدم تصديق مثل هذه الأنباء باعتبارها كاذبة وغير صحيحة، وقال إنه “ سيلجأ إلى القضاء لتبرئة نفسه ” .