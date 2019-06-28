ناصر القصبي يرفع دعوى قضائية ضد عبدالله السدحان

أميرة خالد(صدى):

رفع الفنان ناصر القصبي، دعوى قضائية ضد الفنان عبدالله السدحان؛ لفضّ الشراكة القائمة بينهما، في شركة الهدف للإنتاج الإعلامي.

وستنظر المحكمة التجارية في الرياض، في القضية يوم الخامس عشر من شهر يوليو القادم.

جاء ذلك رغم المصالحة التي تمت بين القصبي والسدحان برعاية المستشار تركي آل الشيخ.

يذكر أن ملكية الشركة ترجع لكلّ من القصبي، والسدحان، والتي أنتجا من خلالها، مسلسلهما الشهير ” طاش ما طاش ” ، بأجزائه الـ 18، والذي توقّف إنتاجه عام 2011، بعد انفصال النّجمين فنيًا.