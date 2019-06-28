عبدالعزيز الحصيني: ينتهي فصل الصيف في أول أيام العام القادم

علي القحطاني(صدى):

أكد عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أن فصل الصيف هذا العام 1440 هـ، ينتهي فعليًا بظهور أول أنواء الخريف يوم الجمعة 7 المحرم 1441 هـ.

وقال الحصيني في تصريح له: ينتهي فصل الصيف هذا العام ١٤٤٠هـ فعلياً بظهور أول انواء الخريف ” الجبهة ” ويوافق الجمعة 1441/1/7هـ .

وأضاف: الصيف لهذا العام يشمل شوال وذي القعدة وذي الحجة والثلث الأول من محرم 1441، يخف الحر خاصة ليلاً بظهور نجم سهيل ويوافق ١٤٤٠/١٢/٢٣هـ ، يدخل الوسم في ١٤٤١/٢/١٧هـ.