سر الداوئر البرتقالية تحت اسم اليابان والأرجنتين والمملكة في خريطة قمة العشرين

علي القحطاني(صدى):

تواجد تحت أسم المملكة واليابان والأرجنتين في خريطة ترتيب الدول في قمة العشرية دوائر برتقالية أثارت تساؤلات الكثير، إلى ماذا ترمز هذا الدوائر ، في وضع تحت الدول المتبقية أخرى زرقاء.

ونوضح أن الدوائر البرتقالية في الصورة العائلية للدول هي إشارة إلى أن اليابان هي المستضيفة للقمة هذا العام بينما الأرجنتين استضافتها العام الماضي، والممكلة هي التي ستستضيف القمة الدورة المقبلة.

وفي هذا الصدد غرد طارق الأحمري وهو مختص بالاتصال والعلاقات قائلا: ” يتساءل البعض: لماذا هذا الترتيب بروتوكوليًّا في الصورة الجماعية لقمة العشرين؟ النقاط الـ٣ في أول صف في الوسط هي للدولة المستضيفة (اليابان)، وعلى يسارها الدولة المستضيفة للعام السابق (الأرجنتين)، وعلى يمينها الدولة المستضيفة للعام القادم وهي السعودية”.