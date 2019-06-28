أعلى درجات حرارة سُجلت اليوم الجمعة.. 50 مئوية في الأحساء

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات الحرارة التي سجلت اليوم الجمعة 2019/06/28 في المملكة.

وسجّلت مراصد العلا والرياض والمدينة المنورة درجة حرارة 47 مئوية، فيما سجل مرصد مكة 48 درجة مئوية، وسجل مرصد حفر الباطن 49 درجة مئوية، وسجل مرصد الأحساء أعلى درجة حرارة 50 مئوية.