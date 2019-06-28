أعلى درجات حرارة سُجلت اليوم الجمعة.. 50 مئوية في الأحساء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات الحرارة التي سجلت اليوم الجمعة 2019/06/28 في المملكة.
وسجّلت مراصد العلا والرياض والمدينة المنورة درجة حرارة 47 مئوية، فيما سجل مرصد مكة 48 درجة مئوية، وسجل مرصد حفر الباطن 49 درجة مئوية، وسجل مرصد الأحساء أعلى درجة حرارة 50 مئوية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ يومين
يارب لطفك ورحمتك فينا يالطيف يارحيم .. آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2487 ] نشر منذ يومين
اللهم أجرنا من عذاب النار
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ يومين
الله يرحمنا برحمته
فهد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
لو اليوم مو جمعة كان ما قالو وصلت ٥٠ اتحدى يقولون وصلت ٥٠ وسط الاسبوع.