غابت ميلانيا ترامب وحضر رجل بين زوجات زعماء قمة العشرين

واشنطن(صدى):

اُلتقطت صورة تقليدية لزوجات زعماء العالم الذين حضروا قمة مجموعة العشرين، إذ اتسمت الصورة بالغرابة لوجود رجل بينهن.

وتبيَّن أن الرجل المتواجد بين السيدات الأوائل اللاتي يحضرن القمة في مدينة أوساكا اليابانية، هو فيليب ماي (61 عاما) زوج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

والتقطت الصورة في معبد توفوكو جي في مدينة كيوتو، فيما غابت عن الصورة زوجة الرئيس الأمريكية ميلانيا ترامب.

يذكر أن قادة مجموعة الـ20 قد افتتحوا قمتهم، الجمعة، في أوساكا باليابان، حيث يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.