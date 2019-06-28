بدء التقديم للوظائف الموسمية بالمركز الوطني للنخيل والتمور

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، عن بدء التقديم في الوظائف الموسمية (للرجال) بالأجر اليومي (لموسم 1441/1440هـ)، للعمل في (مصنع تعبئة التمور بالأحساء)، بالمسميات التالية (عامل، وفني، ومهندس زراعي، وإداري، وسائق)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة بالجدول أدناه.

الوظائف:

عامل: شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها فما دون ، ويفضّل وجود خبرة سابقة في المجال.

فني: دبلوم كلية التقنية لتخصص (هيدروليك، كهرباء، ميكانيكا) ، ويفضّل وجود خبرة سابقة في المجال.

مهندس زراعي: شهادة بكالوريس في العلوم الزراعية والاغذية أو إحدى التخصصات ذات الصلة ، ويفضّل وجود خبرة سابقة في المجال.

إداري: شهادة بكالوريوس في العلوم الادارية لتخصص (المحاسبة، المالية، الموارد البشرية) ، ويفضّل وجود خبرة سابقة في المجال.

سائق: شهادة الثانوية العامة فما دون ، صورة من رخصة القيادة لمركبات الأشغال العامة (رافعة شوكية) سارية المفعول ، ويفضّل وجود خبرة سابقة في المجال.

الشروط العامة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، أن يكون حاصلا على الدرجة العلمية المطلوبة حسب متطلب كل وظيفة ، أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 45 سنة ، وأن لا يكون المتقدم طالباً أو على رأس عمل.

و التقديم متاح الآن وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/11/23هـ الموافق 2019/07/25م.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنــــــــا .