اعتقال ناصر الدويلة بتهمة الإساءة للمملكة

علي القحطاني(صدى):

رددت وسائل إعلامية اليوم الجمعة، معلومات عن اعتقال السلطات الكويتية، للمغرد ناصر الدويلة، بتهم تتعلق بالإساءة للمملكة.

ولفت مصدر مطلع: ” إلقاء القبض على المغرد ناصر الدويلة قبل قليل تنفيذًا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للمملكة “ .

قال المحامي والمستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الأمة سعود مطلق السبيعي، إنه تم القبض على الدويلة، لافتا في تغريدة على تويتر: ” بأمر النيابة العامة تم إلقاء القبض على المحامي ناصر الدويله بتهمة الإساءة للمملكة “ .