اعتقال ناصر الدويلة بتهمة الإساءة للمملكة
رددت وسائل إعلامية اليوم الجمعة، معلومات عن اعتقال السلطات الكويتية، للمغرد ناصر الدويلة، بتهم تتعلق بالإساءة للمملكة.
ولفت مصدر مطلع: ” إلقاء القبض على المغرد ناصر الدويلة قبل قليل تنفيذًا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للمملكة “ .
قال المحامي والمستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الأمة سعود مطلق السبيعي، إنه تم القبض على الدويلة، لافتا في تغريدة على تويتر: ” بأمر النيابة العامة تم إلقاء القبض على المحامي ناصر الدويله بتهمة الإساءة للمملكة “ .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ يومين
ادبوه واجلدوه حتى يقطر الدم من جنوبه ,,
جميع الحقوق محفوظة[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ يومين
دويله .. يستحق الشبك
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ يومين
عميل ماجور الله يرد كيده في نحره
ابومهند[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ يومين
هذ الاخونجي قابلناه في منفذ الرقعي منحاش من جيش صدام حسين للكويت.
وسوف نلاحقه قضائيا بعد اعطاء الحوثي صديقه وقناه الخنزيره احداثيات محافظه ابها