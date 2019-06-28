  • الأحد 30

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. اعتقال ناصر الدويلة بتهمة الإساءة للمملكة

اعتقال ناصر الدويلة بتهمة الإساءة للمملكة

اعتقال ناصر الدويلة بتهمة الإساءة للمملكة
علي القحطاني(صدى):

رددت وسائل إعلامية اليوم الجمعة، معلومات عن اعتقال السلطات الكويتية، للمغرد ناصر الدويلة، بتهم تتعلق بالإساءة للمملكة.

ولفت مصدر مطلع: ” إلقاء القبض على المغرد ناصر الدويلة قبل قليل تنفيذًا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للمملكة “ .

قال المحامي والمستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الأمة سعود مطلق السبيعي، إنه تم القبض على الدويلة، لافتا في تغريدة على تويتر: ” بأمر النيابة العامة تم إلقاء القبض على المحامي ناصر الدويله بتهمة الإساءة للمملكة “ .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ يومين

ادبوه واجلدوه حتى يقطر الدم من جنوبه ,,

[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ يومين

عميل ماجور الله يرد كيده في نحره

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ يومين

هذ الاخونجي قابلناه في منفذ الرقعي منحاش من جيش صدام حسين للكويت.
وسوف نلاحقه قضائيا بعد اعطاء الحوثي صديقه وقناه الخنزيره احداثيات محافظه ابها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *