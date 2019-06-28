تطور جديد بشأن الوجهة المقبلة لبنشرقي بعد رحيله عن الهلال 

ماجد محمد(صدى):

قررت إدارة الوداد المغربي استعادة أشرف بنشرقي إلى صفوف فريقها مجدداً الموسم المقبل بعد عامين قضاها خارج أسوار النادي بتجربة احترافية بدأها مع الهلال، الذي أعاره إلى لانس الفرنسي.

وتبين وجود اتصالات مباشرة بين إدارة الوداد ووكيل اللاعب بنشرقي، من أجل الاتفاق على بنود الاتفاق بين الطرفين بالفترة الحالية.

ويرغب الهلال في الاستغناء عن المهاجم المغربي بأي شكل في فترة الانتقالات الصيفية، نظراً لعدة حاجة الفريق إلى قدراته وفشله في إثبات نفسه مع لانس الفرنسي.