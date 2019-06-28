سائق أوبر متهم بقضية اعتداء جنسي.. والشركة تنصف الفتاتين بقرار جرئ

لندن(صدى):

صرفت شركة أوبر تعويضات كبيرة لفتاتين بعد تعرضهما للاعتداء الجنسي من قبل سائق في المملكة المتحدة.

وطلب الضحايا المزعومو، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 عامًا، سيارات الأجرة من خلال تطبيق Uber في ليدز في ديسمبر 2015.

وتبين أن أحد سائقي أوبر اعتدى على إحدى الضحايا جنسياً عن طريق لمس ثدييها بعد استخدامه هوية شقيقه لممارسة العمل مع أوبر.

واحتفلت إحداهن بعيد ميلادها في مساء يوم 6 ديسمبر 2015 ، عندما قام السائق بالتحرش بها ، و قالت : “ لقد انقلبت حياتي كلها رأسًا على عقب منذ تلك الليلة ، كان رد فعلي غاضباً ، لكني سرعان ما أصبت بالقلق لأن السائق يعرف عنوان منزلي، بينما حجزت المرأة الثانية أوبر في 13 ديسمبر 2015 بعد قضاء ليلة مع الأصدقاء ، وروت أن السائق كان يلمس ساقها خلال الرحلة ، قبل محاولة تقبيلها ومحاولة إجبارها على ممارسة الجنس.