بالفيديو والصور.. حفل زفاف ” عريس جدة ” الذي أحدث ضجة على تويتر بحضور المشاهير

نايف السالم(صدى):

تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع مشاركة مهرجان “موسم جدة ” وعدد من المشاهير والشخصيات المعروفة لحفل زفاف المواطن ” ماجد كمال ” الذي لُقب بـ “عريس جدة ” .

وانتشرت الصور على مواقع التواصل والتي كشفت عن حضور الأمير عبد العزيز بن فيصل بن عبد المجيد ، وبطل الملاكمة العالمي “أمير خان ” للحفل وغيرهما من شخصيات المجتمع .

كما أظهرت مقاطع فيديو وثقتها “قناة السعودية ” لفقرت الحفل المميزة الذي اشتركت فيه إدارة مهرجان ” موسم جدة ” مع تنظيم بعض الفنادق والمطاعم ومحلات الملابس التي تفاعلت مع الشاب .

وكان رواد ” تويتر ” قد تفاعلوا مع تغريدة سابقة للشاب الذي اشتكى فيها إلغاء القاعة لحفل زفافه قبل 10 أيام من موعده بسبب إرتباطها مع المهرجان .

وعلى الفور تفاعل مهرجان موسم جدة معه ليرد عليه ” فرحك فرحنا يا ماجد، إيش رأيك أهل جدة يشاركوك الفرحة، ويصير زواجك زواج الموسم؟ ، وسط عروض ومشاركات شركات الطيران وشركة اتصالات وشركة تأمين وغيرها .