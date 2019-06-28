صورة بألف كلمة.. ولي العهد يقود ” ترامب ” ورؤساء الوفود و ” أردوغان ” يتزيلهم

حمود العنزي(صدى):

وثقت عدسات المصورين صورة بألف كلمة لقيادة وزعامة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بين قيادات الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي إنطلقت أعمالها اليوم الجمعة .

وأظهرت الصورة مشهد لا يخطأه أحد لهيبة سمو ولي العهد أثناء إتباع الرئيس الأمريكي له ، فيما تزيلهما الرئيس التركي “أردوغان ” ، على التوالي .

كما رصدت جميع القادة الآخرين من ورائه أثناء توجههم لجلسة القمة ، ليؤكد المشهد زعامة المملكة وريادتها الدولية .

وأظهرت صورة أخرى تبادل حديث بين سمو ولي العهد والرئيس الأمريكي ورئيس وزراء اليابان “شينزو آبي ” على هامش القمة .

وكانت أعمال القمة قد انطلقت اليوم الجمعة ، بعد إلتقاط الصور التذكارية للقادة المشاركين وسط تبادل أحاديث ودية بشكل خاص مع سمو ولي العهد .