صورة بألف كلمة.. ولي العهد يقود ” ترامب ” ورؤساء الوفود و ” أردوغان ” يتزيلهم
وثقت عدسات المصورين صورة بألف كلمة لقيادة وزعامة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بين قيادات الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي إنطلقت أعمالها اليوم الجمعة .
وأظهرت الصورة مشهد لا يخطأه أحد لهيبة سمو ولي العهد أثناء إتباع الرئيس الأمريكي له ، فيما تزيلهما الرئيس التركي “أردوغان ” ، على التوالي .
كما رصدت جميع القادة الآخرين من ورائه أثناء توجههم لجلسة القمة ، ليؤكد المشهد زعامة المملكة وريادتها الدولية .
وأظهرت صورة أخرى تبادل حديث بين سمو ولي العهد والرئيس الأمريكي ورئيس وزراء اليابان “شينزو آبي ” على هامش القمة .
وكانت أعمال القمة قد انطلقت اليوم الجمعة ، بعد إلتقاط الصور التذكارية للقادة المشاركين وسط تبادل أحاديث ودية بشكل خاص مع سمو ولي العهد .
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1489 ] نشر منذ يومين
الكبير كبير حفظك الله ورعاك جبل طويق 🌷
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ يومين
الله يزيده عز ورفعه وهيبه
جعفر زكريا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
حلوه يتزيلهم