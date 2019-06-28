المرور يشدد على الالتزام بالأنظمة المرورية

عادل الحربي(صدى):

أكدت المديرية العامة للمرور ، على أهمية التقيد بالأنظمة المرورية .

وقالت المديرية ، إن الأنظمة المرورية وضعت للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، عدم التقيُّد بها مخالف لنظام المرور ومهدد للسلامة العامة على الطريق .