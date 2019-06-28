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المرور يشدد على الالتزام بالأنظمة المرورية

المرور يشدد على الالتزام بالأنظمة المرورية
عادل الحربي(صدى):

أكدت المديرية العامة للمرور ، على أهمية التقيد بالأنظمة المرورية .

وقالت المديرية ، إن الأنظمة المرورية وضعت للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، عدم التقيُّد بها مخالف لنظام المرور ومهدد للسلامة العامة على الطريق .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ يومين

نسبة الأهميه للحفاظ على سلامة الارواح لا تتجاوز ال2%
أما نسبة الاهمية على أكل أمواله فهي تتخطى ال 100%
حدثني عن ساهر أحدثك عن اكل اموال الناس بالباطل
حدثني عن سلامة الارواح أحدثك عن تلك الطرق المتهالكه والمطبات والارصفه العمياء

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