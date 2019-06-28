المرور يشدد على الالتزام بالأنظمة المرورية
أكدت المديرية العامة للمرور ، على أهمية التقيد بالأنظمة المرورية .
وقالت المديرية ، إن الأنظمة المرورية وضعت للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، عدم التقيُّد بها مخالف لنظام المرور ومهدد للسلامة العامة على الطريق .
جميع الحقوق محفوظة[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ يومين
نسبة الأهميه للحفاظ على سلامة الارواح لا تتجاوز ال2%
أما نسبة الاهمية على أكل أمواله فهي تتخطى ال 100%
حدثني عن ساهر أحدثك عن اكل اموال الناس بالباطل
حدثني عن سلامة الارواح أحدثك عن تلك الطرق المتهالكه والمطبات والارصفه العمياء