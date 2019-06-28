بالفيديو.. لحظة حضور ولي العهد لحفل غداء قمة العشرين

نايف السالم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة حضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفل الغداء، على هامش قمة العشرين المُقامة بـ ” أوساكو اليابانية ” .

ويبرز الفيديو وصول ولي العهد لحفل الغداء، واستقبال رئيس الوزراء الياباني له.

ويظهر بالفيديو أيضًا وصول قادة الدول الأعضاء والمشاركين لحفل الغداء، المقامة على عامش قمة العشرين.