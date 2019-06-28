بالفيديو.. لحظة حضور ولي العهد لحفل غداء قمة العشرين
وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة حضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفل الغداء، على هامش قمة العشرين المُقامة بـ ” أوساكو اليابانية ” .
ويبرز الفيديو وصول ولي العهد لحفل الغداء، واستقبال رئيس الوزراء الياباني له.
ويظهر بالفيديو أيضًا وصول قادة الدول الأعضاء والمشاركين لحفل الغداء، المقامة على عامش قمة العشرين.
شاهد.. #محمد_بن_سلمان يحضر حفل الغداء على هامش #قمة_العشرين المقامة في أوساكا اليابانية pic.twitter.com/jq56DPza8B
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 28, 2019
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