بالفيديو.. قادة العشرين يدخلون في نوبة ضحك إثر كلمات طريفة من ترامب
دخل قادة قمة العشرين في نوبة ضحك، وذلك خلال التقاطهم صورة تذكارية على هامش حفل العشاء الذي نظمه لهم رئيس الوزراء الياباني في أوساكا اليابانية، وجاء ذلك بعد توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض الكلمات لقادة العالم.
وافتتح قادة مجموعة الـ 20 قمتهم في أوساكا باليابان والتي يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.
ويأتي ذلك وسط صراعات سياسية وتجارية وتفاقم الأزمة بين طهران وواشنطن وحرب الجمارك بين بكين وواشنطن، يسعى قادة الدول الصناعية الكبرى والدول الصاعدة لمناقشة الملفات الشائكة التي تخص النمو الاقتصادي العالمي وتخص آلية التجارة العالمية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ يومين
طيب ,,
جميع الحقوق محفوظة[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ يومين
النوبه : هي الشي الطويل والعظيم والمهول والضخم
هم ضحوا صحيح بس لثواني ..
يعني مافيه لا نوبه ولاهم يحزنون ..
وضحكوا مثل كل البشر
في الاخير كلهم سموتون
ولكن من الاول منهم ومن التالي .. هذا في علم علام الغيوب سبحانه الكبير المتعال
ذو الجبوت والسلطان الذي لم يلد ولم يولد سبحان وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه ومداد كلماته