بالفيديو.. الرئيس الهندي يعانق ولي العهد خلال لقاءهما على هامش قمة العشرين

نايف السالم(صدى):

شهد لقاء سمو الأمير محمد بن سلمان ، والرئيس الهندي ، على هامش أعمال قمة قادة مجموعة العشرين لقاء حار تخلله العناق والموده بين الطرفين .

وكان أجرى صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ، عدة لقاءات ودية مع رؤساء وفود قمة مجموعة العشرين، وذلك على هامش الاجتماعات الرسمية للقمة التي انطلقت اليوم .

وانطلقت القمة قبل قليل ، في أوساكا اليابانية بعد الإستقبال الحافل لوفد المملكة برئاسة سمو ولي العهد من رئيس الوزراء الياباني وقيادت اليابان المختلفة.