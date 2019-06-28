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بالفيديو.. الرئيس الهندي يعانق ولي العهد خلال لقاءهما على هامش قمة العشرين

بالفيديو.. الرئيس الهندي يعانق ولي العهد خلال لقاءهما على هامش قمة العشرين
نايف السالم(صدى):

شهد لقاء سمو الأمير محمد بن سلمان ، والرئيس الهندي ، على هامش أعمال قمة قادة مجموعة العشرين لقاء حار تخلله العناق والموده بين الطرفين .

وكان أجرى صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ، عدة لقاءات ودية مع رؤساء وفود قمة مجموعة العشرين، وذلك على هامش الاجتماعات الرسمية للقمة التي انطلقت اليوم .

وانطلقت القمة قبل قليل ، في أوساكا اليابانية بعد الإستقبال الحافل لوفد المملكة برئاسة سمو ولي العهد من رئيس الوزراء الياباني وقيادت اليابان المختلفة.


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