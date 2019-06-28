بالفيديو.. لقاءات ودية لولي العهد مع قادة مجموعة العشرين

نايف السالم(صدى):

أجرى صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ، عدة لقاءات ودية مع رؤساء وفود قمة مجموعة العشرين، وذلك على هامش الاجتماعات الرسمية للقمة التي انطلقت اليوم .

وتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يرصد ترحيب وأحاديث ولي العهد مع القادة ، في جو يتسم بالسعادة والتطلع لمستقبل أفضل .

وكانت القمة قد انطلقت قبل قليل ، في أوساكا اليابانية بعد الإستقبال الحافل لوفد المملكة برئاسة سمو ولي العهد من رئيس الوزراء الياباني وقيادت اليابان المختلفة.