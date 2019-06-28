  • الجمعة 28

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. لقاءات ودية لولي العهد مع قادة مجموعة العشرين

بالفيديو.. لقاءات ودية لولي العهد مع قادة مجموعة العشرين

بالفيديو.. لقاءات ودية لولي العهد مع قادة مجموعة العشرين
نايف السالم(صدى):

أجرى صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ، عدة لقاءات ودية مع رؤساء وفود قمة مجموعة العشرين، وذلك على هامش الاجتماعات الرسمية للقمة التي انطلقت اليوم .

وتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يرصد ترحيب وأحاديث ولي العهد مع القادة ، في جو يتسم بالسعادة والتطلع لمستقبل أفضل .

وكانت القمة قد انطلقت قبل قليل ، في أوساكا اليابانية بعد الإستقبال الحافل لوفد المملكة برئاسة سمو ولي العهد من رئيس الوزراء الياباني وقيادت اليابان المختلفة.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *