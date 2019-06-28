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  3. بالفيديو والصور.. لحظة حصار غزال ينتفض ارتعاشا بين أنياب تمساح ومخالب كلاب برية

بالفيديو والصور.. لحظة حصار غزال ينتفض ارتعاشا بين أنياب تمساح ومخالب كلاب برية

بالفيديو والصور.. لحظة حصار غزال ينتفض ارتعاشا بين أنياب تمساح ومخالب كلاب برية
جابورون(صدى):

وثقت كاميرا مرشد رحلات سفاري في بوتسوانا ، حادث مأسوي لغزال محاصر بين أنياب تمساح ضخم في الماء ومجموعة من الكلاب البرية المفترسة على البر .

وأظهر الفيديو الغزال المسكين وهو ينتفض إرتعاشاً من الموقف وبرودة الماء وسط محاولة لمقاومة التمساح الذي تمكن بصعوبة من الإنقضاض على ساقيه ليتركه يعرج .

وبينما يحدث المشهد المرعب ، إذ تنتظر الكلاب البرية الفوز بفريستها التي كان عليها الإختيار بين إحدى الموتتين لتقرر أخيراً الخروج إلى البر في مشهد مؤسف .

وكان السياح يصرخون بعدما وقع الغزال بين مخالب الكلاب الذين تجمعوا عليه ممزقين جسده الضعيف .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 76515 ] نشر منذ 14 دقيقة

سبحان الله ,,

,, هكذا خلقها الله ، ولله في ذالك حكمه ,,

[ عدد التعليقات: 7335 ] نشر منذ 13 دقيقة

مسكين يلقاها من التماسيح والا من الكلاب

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