بالفيديو والصور.. لحظة حصار غزال ينتفض ارتعاشا بين أنياب تمساح ومخالب كلاب برية

جابورون(صدى):

وثقت كاميرا مرشد رحلات سفاري في بوتسوانا ، حادث مأسوي لغزال محاصر بين أنياب تمساح ضخم في الماء ومجموعة من الكلاب البرية المفترسة على البر .

وأظهر الفيديو الغزال المسكين وهو ينتفض إرتعاشاً من الموقف وبرودة الماء وسط محاولة لمقاومة التمساح الذي تمكن بصعوبة من الإنقضاض على ساقيه ليتركه يعرج .

وبينما يحدث المشهد المرعب ، إذ تنتظر الكلاب البرية الفوز بفريستها التي كان عليها الإختيار بين إحدى الموتتين لتقرر أخيراً الخروج إلى البر في مشهد مؤسف .

وكان السياح يصرخون بعدما وقع الغزال بين مخالب الكلاب الذين تجمعوا عليه ممزقين جسده الضعيف .