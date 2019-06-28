بالفيديو والصور.. لحظة حصار غزال ينتفض ارتعاشا بين أنياب تمساح ومخالب كلاب برية
وثقت كاميرا مرشد رحلات سفاري في بوتسوانا ، حادث مأسوي لغزال محاصر بين أنياب تمساح ضخم في الماء ومجموعة من الكلاب البرية المفترسة على البر .
وأظهر الفيديو الغزال المسكين وهو ينتفض إرتعاشاً من الموقف وبرودة الماء وسط محاولة لمقاومة التمساح الذي تمكن بصعوبة من الإنقضاض على ساقيه ليتركه يعرج .
وبينما يحدث المشهد المرعب ، إذ تنتظر الكلاب البرية الفوز بفريستها التي كان عليها الإختيار بين إحدى الموتتين لتقرر أخيراً الخروج إلى البر في مشهد مؤسف .
وكان السياح يصرخون بعدما وقع الغزال بين مخالب الكلاب الذين تجمعوا عليه ممزقين جسده الضعيف .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76515 ] نشر منذ 14 دقيقة
سبحان الله ,,
,, هكذا خلقها الله ، ولله في ذالك حكمه ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7335 ] نشر منذ 13 دقيقة
مسكين يلقاها من التماسيح والا من الكلاب