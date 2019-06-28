تعرف على ملكة هولندا التي التقاها سمو ولي العهد اليوم وقصة زواجها المثيرة

عادل الحربي(صدى):

جدد لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين اليوم الجمعة ،بملكة هولندا ” الملكة ماكسيما ” لتطوير العلاقات بين البلدين ، الأخبار المثيرة التي تناولت ” الملكة ” ماكسيما ” الأرجنتينية الأصل ومعركة زواجها من ملك هولندا وليام ألكسندر .

وكانت الصحف العالمية قد سلطت الضوء على قصة لقاء ” ماكسيما ” قبل أن تصبح ملكة هولندا ، وذلك منذ لقائها بالأمير وليام –حينها – عام 1999 في حفل بإشبيليه لتلتقط العدسات صور تكشف عن نماء علاقة حب بينهما .

وواجهت قصة حبهما سخط شعبي كبير لإكتشاف وجود علاقة بين والد ” ماكسيما ” وجرائم الديكتاتور خورخه فيديلا ، مما تسبب في احتجاجات كبيرة ، وتأكدت الحكومة الأرجنتينية بأن والدها كان على علم فقط بجرائم إعدام لكنه لم يشارك فيها ، لذا تم منعه من حضور الزفاف .

ومُنحت ” ماكسيما ” الجنسية الأرجنتينية في عمرها الثلاثين لتنضم إلى العائلة المالكة الأرجنتينية ، لتتزوج الأمير وليام عام 2001 ، بعد معركة شعبية وإعلامية كبيرة .