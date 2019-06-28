تعرف على ملكة هولندا التي التقاها سمو ولي العهد اليوم وقصة زواجها المثيرة
جدد لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين اليوم الجمعة ،بملكة هولندا ” الملكة ماكسيما ” لتطوير العلاقات بين البلدين ، الأخبار المثيرة التي تناولت ” الملكة ” ماكسيما ” الأرجنتينية الأصل ومعركة زواجها من ملك هولندا وليام ألكسندر .
وكانت الصحف العالمية قد سلطت الضوء على قصة لقاء ” ماكسيما ” قبل أن تصبح ملكة هولندا ، وذلك منذ لقائها بالأمير وليام –حينها – عام 1999 في حفل بإشبيليه لتلتقط العدسات صور تكشف عن نماء علاقة حب بينهما .
وواجهت قصة حبهما سخط شعبي كبير لإكتشاف وجود علاقة بين والد ” ماكسيما ” وجرائم الديكتاتور خورخه فيديلا ، مما تسبب في احتجاجات كبيرة ، وتأكدت الحكومة الأرجنتينية بأن والدها كان على علم فقط بجرائم إعدام لكنه لم يشارك فيها ، لذا تم منعه من حضور الزفاف .
ومُنحت ” ماكسيما ” الجنسية الأرجنتينية في عمرها الثلاثين لتنضم إلى العائلة المالكة الأرجنتينية ، لتتزوج الأمير وليام عام 2001 ، بعد معركة شعبية وإعلامية كبيرة .
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