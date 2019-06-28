” الدخيل ” لـ ولي العهد: تليق بك وبوطنك المقدمة بين الكبار

عادل الحربي(صدى):

علق تركي الدخيل، سفير المملكة في الإمارات، على ” صورة ” سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقمة العشرين، وتقدمه زعماء العالم.

ونشر ” الدخيل ” الصورة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلاً: ” عندما ترى موقع محمد بن_سلمان في قمة العشرين بمقدمة زعماء العالم، تستذكر حديثه قبل أيام عن السعودية ”

وتابع: ” وقال ولي العهد في هذا الحديث آنذاك (لا يليق أن يكون هذا البلد العظيم إلا في موقع الصدارة في كل المجالات مهما كانت الظروف والتحديات ) ” .

وأضاف معربًا عن شعوره بالفخر لولي العهد: ” الصدارة تخلق فخر السعوديين بوطنهم، وتصنع محبتهم لأميرهم المُلهِم، تليق بك وبوطنك المقدمة بين الكبار، مقدمةٌ عملت بجد لينالها الوطن ” .

واستكمل: ” لا يعرف خصومك شعور الإحساس بالفخر، لذا لا يفهمون سبب محبة السعوديين لك، دنوتَ تواضعًا وعلوت مجدًا.. فشأناك انحدارٌ وارتفاعُ، كذاك الشمس تبعد أن تسامى.. ويدنو الضوء منها والشعاع ” .