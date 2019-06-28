” العساكر ” يصف دلالات صور ولي العهد في قمة مجموعة ال 20 

نايف السالم(صدى):

أضحت دلالات صور ولي العهد في قمة مجموعة العشرين معبّرة عن المكانة، التي تتبوأها المملكة في العالم، والمنعكسة من خلال موقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بين قادة وزعماء قمة مجموعة العشرين الرابعة عشرة المنعقدة حالياً في مدينة أوساكا اليابانية.

ووصف مدير المكتب الخاص لولي العهد رئيس مركز مبادرات مسك بدر العساكر؛ المشهد الذي تجسّده الصورة بالقول: ” سؤددٌ (سيادة ومجد وشرف رفيع).. وقوة.. ومهابة. وطني هنا.. وطني في ازدهاره ” .

وواصل العساكر وصف الدلالات ذاتها في صور أخرى لولي العهد عبر حسابه في ” تويتر ” ، قائلا: ” تلك خُطى المستقبل .. وأمجاد لوطن الشموخ ” .