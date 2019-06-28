لـ السيدات.. علاج جديد للبرود الجنسي قبل سن اليأس

واشنطن(صدى):

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على علاج جديد لاضطراب الرغبة الجنسية عند السيدات؛ ما يسبب ضعف الرغبة لديهن قبل سن اليأس.

وعن هذا العلاج، فهو حقن ” Vyleesi ” التي تحتوي على مادة ” Bremelanotide ” وتعطى عن طريق الحقن تحت الجلد، وذلك في منطقة البطن أوالفخذ قبل 45 دقيقة من ممارسة العلاقة الحميمية، لعلاج انخفاض الرغبة الجنسية.

وفي هذا السياق، كشفت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أن السيدات المصابات بالاضطراب عليهن التوقف عن أخذ هذا العلاج، إذا لم يشعرن بالتحسن خلال 8 أسابيع من بدء العلاج بحقن ” Vyleesi ” .

كما ذكرت إدارة الغذاء والدواء أن الأعراض الجانبية للعلاج الجديد شملت ” الغثيان، والإحمرار، والتهاب مواضع الحقن ” ، بينما عانى حوالي 1% فقط من السيدات من سواد اللثة والجلد.

كما تؤثر هذا الحقن على المرضى الذين يتعاطون أدوية النالتريكسون لعلاج إدمان المواد الكحولية والأفيونية، والمصابين باضطرابات ضغط الدم.