الفنان عبدالله بهمن يفاجأ جمهوره بزواجه للمرة الثالثة

خالد الظفيري(صدى):

فاجأ الفنان الكويتي عبدالله بهمن، جمهوره ومتابعيه بنشره صورة له كشف فيها عن عقد قرانه في أجواء عائلية، بينما لم يكشف عن زوجته، سواء اسمها أو شكلها، ليسجل بذلك زواجه الثالث .

وأرفق بهمن الصورة بآية قرآنية: ” ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون “ .

وتابع بهمن منشوره قائلًا: ” الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني وأسأل الله التوفيق لي ولكم.. دعواتكم “ .

جدير بالذكر أن الفنان عبدالله بهمن، كان قد أثار الجدل منذ وقت سابق، بطلبه الزواج من الفنانة المصرية ياسمين صبري، التي رفضت طلبه، وكشف عن ذلك بقوله: ” والله أحبها ياسمين صبري وكتبتلها في أكونتها إذا أنت مطلقة فأنا جاهز “ ، حيث كان رد فعلها أن صكته بلوك.

وكان بهمن قد تزوّج مرتين من قبل، حيث كانت زيجته الأولى من الفنانة هنادي الكندري عام 2012، إلا أنه انفصل عنها، ثم تزوّج من فتاة من خارج الوسط الفني عام 2015، إلا أنه انفصل عنها أيضًا.