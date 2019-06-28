إنطلاق دودج تشارجر SRT هيلكات وايد بودي موديل 2020

أميرة خالد(صدى):

أطلقت دودج ، سيارتها السيدان تشارجر SRT هيلكات وايد بودي موديل عام 2020، حيث ستتوفر السيارة بشكلين يمكن الاختيار من بينهم، وسيبدأ فتح باب الطلبات هذا الخريف، وسيبدأ التسليم في أوائل عام 2020.

و تشمل سيارة العضلات تلك على رفارف بارزة، ما يزيد عرض السيارة بمقدار 88.9 ملم، التي تسمح باستخدام إطارات بعرض 11 بوصة .

تشمل الإضافات والتعديلات على تصميم واجهة أمامية جديد، والذي يتضمن فتحة صغيرة أسفل الشبك الأمامي الرئيسي، وكان السبب وراء وجود تلك الفتحة، حسب ما ورد من دودج، توفر مسار مباشر للهواء البارد للوصول إلى المبرد، ويظهر التصميم الجانبي في شكله الكبير للحفاظ على مظهر الرفارف العريضة، ومشتت هواء.

تتوفر نسخة تشارجر SRT هيلكات وايد بودي بمحرك V8 سعة 6.2 لتر سوبرتشارجر، والذي ينتج قوة 707 حصان وعزم دوران يبلغ 881 نيوتن.متر، بالإضافة إلى ناقل حركة من ثماني سرعات، ما يسمح بتسارعها إلى 96 كم\س في 3.6 ثانية بسرعة قصوى 315 كلم\سا، وتقول دودج أنها “أقوى وأسرع سيدان إنتاجية في العالم”، وتبلغ سرعتها القصوى 315 كلم/سا.

أما بالنسبة تشارجر Scat Pack، فتتوفر بمحرك V8 سعة 6.4 لتر، والذي ينتج قوة 485 حصان، وعزم دوران يبلغ 644 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ونظام دفع خلفي، ما يسمح للسيارة بالتسارع إلى 96 كلم\سا في 4.3 ثانية.

تشمل التعديلات الأخرى على نظام تعليق مضبوط بشكل خاص ليشمل موانع اهتزازات متكيفة بثلاثة وضعيات مختلفة، وعجلة قيادة كهربائية لتمكن السائق من اختيار الوضع المناسب له، بالإضافة إلى نظام مكابح بريمبو أمامي مقاس 15.4 بوصة لضمان أفضل أداء.

تم إضافة بعض التقنية الجديدة لتحسين الأداء، فعلى سبيل المثال، تستمر ميزة Race Cooldown في تشغيل المضخة البينية ومروحة المبرد لاستمرار تبريد المحرك، وتقنية للمكابح تقوم بكبح العجلات الأمامية فقط تاركة العجلات الخلفية تدور، ويمكن التحكم في التشغيل ببساطة عن طريق الضغط على مفتاح في لوحة القيادة، كما تُستخدم لإطلاق مستشعرات سرعة العجلة لمنع العجلات من القفز.

أما بالنسبة للمقصورة الداخلية، تتوفر المقاعد الأمامية الجلدية بخاصية التدفئة والتهوية من Laguna بشكل قياسي، وتتوفر بألوان الأسود أو الأسود والبني أو الأسود والأحمر، وتتوفر أيضاً حزمة Carbon & Suede الاختيارية، والتي تضيف لمسات تصميمية كربونية إلى لوحة الأدوات والكنسول الوسطي، مع لمسات من الجلد المصبوغ على السقف الداخلي وأعمدة A وواقيات الشمس.