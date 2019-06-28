مواجهة نارية مرتقبة بين المغرب وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية

ماجد محمد(صدى):

حقق المنتخب المغربي لكرة القدم فوز متأخر وهزيل 1-0 على نظيره الناميبي، في بداية مسيرته ببطولة كأس أمم أفريقيا.

واجتاز المنتخب المغربي عقبة المنتخب الإيفواري، حيث تصلح المواجهة بين الفريقين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، أن تكون نهائي مبكر للبطولة الأفريقية في ظل الترشيحات الكبيرة التي يحظى بها الفريقين دائماً، والتي لا تختلف في النسخة الحالية.

وكان المنتخبان المغربي والإيفواري وصلا لصدارة المجموعة، بعدما حقق كل منهما الفوز 1-0 في مباراته الأولى بالمجموعة، حيث تغلب أيضاً المنتخب الإيفواري على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، ليكون الفوز الأول للأفيال على جنوب أفريقيا في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات.