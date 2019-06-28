بالفيديو.. ترامب يمضغ ” تيك تاك ” في قمة العشرين ويخطف الأنظار حوله

طوكيو(صدى):

أظهر مقطع فيديو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يمضغ ” تيك تاك ” في قمة العشرين، مما أثار انتباه الحضور حوله.

وبدا ترامب في المقطع يمضغ العلكة بطريقة غريبة، ما جعل المصورين يرصدون هذه اللحظة التي وصف من قبل البعض بالطريفة.

وانتشر المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما عبر رواد السوشيال ميديا عن استغرابهم من طريقة ترامب في مضغ العلكة.