بالفيديو.. ترامب يمضغ ” تيك تاك ” في قمة العشرين ويخطف الأنظار حوله
أظهر مقطع فيديو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يمضغ ” تيك تاك ” في قمة العشرين، مما أثار انتباه الحضور حوله.
وبدا ترامب في المقطع يمضغ العلكة بطريقة غريبة، ما جعل المصورين يرصدون هذه اللحظة التي وصف من قبل البعض بالطريفة.
وانتشر المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما عبر رواد السوشيال ميديا عن استغرابهم من طريقة ترامب في مضغ العلكة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ يومين
هههههههههههههههههههههه ,,
,, ياهو تمرمط هاالترامب ومرمط كرامة امريكا وكبريائها باالتراب ,, لأنه تراب ,,
,, بإختصار ، بيّن حقيقة امريكا ، ماهي الا ثور هائج لابس ثياب الكبرياء والغرور والإنسلاخ الأخلاقي …
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ يومين
عيب يابابا
مغرد[ عدد التعليقات: 887 ] نشر منذ يومين
هذى الله واعلم لها معا نى سيا سيه كبيره تجاه ايران ورو سيا
مغرد[ عدد التعليقات: 887 ] نشر منذ يومين
هذى الله واعلم لها معا نى سيا سيه كبيره تجاه ايران ورو سيا
مغرد[ عدد التعليقات: 887 ] نشر منذ يومين
غريبه الى يقول مسح بكرامت امريكا ليش على شان ما رد ايران امريكا اذا ارادت اسقاط دوله استلمتها با العقوبات وخلخلت النظام بالداخل لو تدخل ترا مب وضرب ايران الان وهو الى تريده ايران لا اصبحت حرب فى الخليج طالت الكل اتحدى النظام الا يرانى يصمد سنه امام العقوبات الاقتصاديه الا انه زايل انشا الله وانهار
عزيز الخليدي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 11 ساعة
المعنى السياسي لترامب في طريقته لمضغ اللبان تيك تاك ..هي إشاره هزليه وبطريقه غير مباشره لدول الخليج عموماً وللسعوديه وعلى رأسها ولي العهد محمد بن سلمان خصوصاً ..كأنه يقول لهم انا هنا للتسلية معكم وانتم عندي مثل هذه العلكه اراوغكم واحرككم بأي اتجاه اريد فإذا انتهت تسليتي معكم بالأصح لم تعطوني حصتي منكم سيتم ابتلاعكم بعد المضغ او رميكم في برميل النفايه .
رفعت الجلسه .