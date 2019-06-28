 فيلم رومانسي يجمع عمرو دياب ودينا الشربيني 

القاهرة(صدى):

أشار السيناريست المصري تامر حبيب إلى عمله على فيلم سينمائي سيجمع الفنان عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني.

وأبان حبيب أنه سيستأنف كتابة الفيلم المرتقب قريباً، بعدما توقف عن العمل عليه لانشغال الشربيني بتصوير مسلسلها “زي الشمس” الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، لافتا إلى انهماك عمرو دياب بإحياء الحفلات داخل مصر وخارجها.

وقال إن العمل يدور في إطار رومانسي اجتماعي غنائي، رافضاً الكشف عن أي تفاصيل أخرى، موضحا أن التصوير سيبدأ فور الانتهاء من كتابة العمل.