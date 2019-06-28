ريال مدريد يقترب من ضم فان دي بيك لصفوفه مقابل 50 مليون يورو 

نواف السالم(صدى):

استأنف نادي ريال مدريد الإسباني مفاوضاته من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي الدولي فان دي بيك تحسبا لإمكانية فشل وصول بول بوغبا في الصيف الحالي.

وبحسب المعلومات الواردة فإن ريال مدريد عرض 50 مليون يورو لضم الهولندي البالغ من العمر 22 عاما والذي رحب بدوره بفكرة الذهاب لفريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الصيف الحالي.

وكان أياكس أمستردام طلب 65 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب، كما أن النادي ليس بحاجة للبيع بعد رحيل لاعبين بقيمة فرانكي دي يونغ وماتياس دي ليخت واقتراب رحيل حكيم زياش وديفيد نيريس.

وينتظر ريال مدريد عودة بول بوغبا من اجازته الصيفية ليطلب الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد بشكل علني على أمل اتخاذ يونايتد قرار بالموافقة على رحيل اللاعب وهو ما قد يتسبب في صرف النظر تماما عن فكرة ضم فان دي بيك.