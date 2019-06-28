بالفيديو.. ” ترامب ” يتجاهل ” أردوغان ” ويختص ولي العهد بحديث ودي في قمة العشرين

عادل الحربي(صدى):

التقطت عدسات الكاميرات حديث ودي بين سمو ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أثناء إلتقاط صور تذكارية قبيل إنطلاق أعمال قمة العشرين اليوم الجمعة .

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع يابانية الرئيس الإمريكي ” دونالد ترامب ” وهو يدعو سمو ولي العهد للوقوف بجانبه ، ثم التفت إليه في حديث ودي ، متجاهلاً الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان ” الذي كان يقف عن يمينه ، وسط باقي رؤساء الوفود .

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وكانت القمة قد انطلقت قبل قليل ، في أوساكا اليابانية بعد الإستقبال الحافل لوفد المملكة برئاسة سمو ولي العهد من رئيس الوزراء الياباني وقيادت اليابان المختلفة.