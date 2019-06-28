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حالات يجب على المواطن فيها تقديم بلاغ يخص ضريبة القيمة المضافة

حالات يجب على المواطن فيها تقديم بلاغ يخص ضريبة القيمة المضافة
علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن الحالات التي يجب فيها تقديم المواطن بلاغ يخص ضريبة القيمة المضافة .

وأكدت الهيئة أنه في أي حالة يجد فيها المستهلك حالة تهرب أو تلاعب بالضريبة من قبل التاجر أو مقدم الخدمة مثل : عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة ، أو أن يكون الرقم غير صحيح .

وأيضا في حالة تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن ” مسكن أول ، تعليم ، وصحة ” ، عدم كتابة قيمة الضريبة أو الأسعار شاملة الضريبة ، احتساب ضريبة أقل أو أكثر من 5% ، تحصيل ضريبة على منتج صفري غير خاضع للضريبة ، عدم كتابة عنوان المنشأة أو التاريخ في الفاتورة ، عدم توضيح طبيعة ونوع السلع والخدمات التي تم تقديمها ، عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل شخص مسجل .


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