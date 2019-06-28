قادة مجموعة العشرين يحذرون من مخاطر تباطؤ الاقتصاد

طوكيو(صدى):

دعا قادة مجموعة العشرين لأخذ الحذر من خطر تباطؤ الاقتصاد العالمي وسط تنامي التجارة والتوترات الجيوسياسية، ويأتي ذلك خلال انعقاد قمتهم الرابعة عشرة التي انطلقت، اليوم الجمعة، في مدينة أوساكا اليابانية.

وأوضح علماء الاقتصاد أن تباطؤ الاقتصاد هو نفس مفهوم الركود، وبحسب ” ويكيبيديا ” فإن الركود يُطلق على أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي يستمر لعدد من الأشهر، وتحديدًا يطلق على أي فترة ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي لمدة تساوي ستة أشهر على الأقل، وهي إحدى مراحل الدورة الاقتصادية؛ عادة ما تزداد فيها البطالة وتنخفض قيمة الاستثمارات وأرباح الشركات، ويختلف الكساد عن الركود؛ فالكساد هو حالة انكماش في النشاطات الاقتصادية مستمرة على مدى طويل في إحدى الاقتصاديات أو أكثر، وهو أكثر حدّة من الركود.

وأشار علماء الاقتصاد إلى أن الركود ينتج عن تدني وهبوط الإنتاج، وخلال فترة الركود الاقتصادي تنخفض السيولة النقدية، وتعلن العديد من المؤسسات والشركات المختلفة إفلاسها، وتضطر الشركات إلى صرف الموظفين والعمال، فيفقد كثير من العمال والموظفين وظائفهم، ويقترن الركود بزيادة المعروض من المنتجات مع ضعف القدرة الشرائية؛ مما يؤدي إلى ارتفاع العرض مع انخفاض الطلب، ومن ثم انخفاض إيرادات الصناعة والتجارة، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض قيمة الاستثمار وتزايد معدلات البطالة، بالإضافة إلى آثار اجتماعية وسياسية سلبية.