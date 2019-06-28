بعد ساعات.. هاشتاج ” محمد بن سلمان في قمة العشرين ” يتصدر تويتر وسط احتفاء المغردين

نايف السالم(صدى):

في رد فعل واسع على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” تصدر هاشتاج ” محمدبنسلمانفيقمة_العشرين” صفحات المغردين معربين عن فخرهم وإعتزازهم بمشاركة سمو ولي العهد في واحدة من أهم القمم الدولية .

ونشر المغردون مئات الصور للإستقبال الحافل لولي العهد بالقمة وأثناء لقاءاته مع الرئيس الروسي فلاديميير بوتين ، ورئيس وزراء اليابان وأحاديثه الودية معهم ، بعد ساعات من إنطلاق القمة .

وعلق آلاف المغردون معربين عن سعادتهم بالدور القيادي للمملكة عالمياً ، فقال احد المغردين ” مكانك في المقدمة وغيرك يناظر موقع أقدامك ” .

وقال آخر ” بعد 24 ساعة ستصبح المملكة القوية العملاقة هي التي تترأس لهذه الدول ” .

الجدير بالذكر أن القمة إنطلقت اليوم الجمعة في مدينة أوساكا اليابانية ، بحضور وفد المملكة الذي يرأسه سمو ولي العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان ، بعد استقبال حافل من رئيس وزراء اليابان وقيادتها المختلفة ، ورؤساء الوفود .