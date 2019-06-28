كولومبيا تستضيف نهائي كوبا أمريكا 2020

نواف السالم(صدى):

تستضيف كولومبيا نهائي كأس كوبا أمريكا 2020 ، حيث تشترك كولومبيا مع الأرجنتين في تنظيم البطولة وهي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة بهذا النظام.

قال رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم إيفان دوكي، إن البطولة ستقام بمشاركة جميع دول أمريكا الجنوبية العشر بالإضافة إلى منتخبين ببطاقة دعوة وهما قطر وأستراليا في العام المقبل.

وستكون نسخة 2020 هي المرة الرابعة التي تقام فيها البطولة في ست سنوات.

وستلعب قطر أو استراليا في المجموعة المقامة في كولومبيا والتي تضم البلد المستضيف والبرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو، بينما سيلعب المنتخب الآخر في مجموعة الأرجنتين بجانب باراغواي وأوروغواي وبوليفيا وتشيلي.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل مجموعة إلى دور الثمانية.

ولم يتحدد بعد مكان المباراة الافتتاحية ومواجهتي الدور قبل النهائي.