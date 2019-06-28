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  3. القرد الكسول يتخطى ثعبان كبير ولاعنده فيه

القرد الكسول يتخطى ثعبان كبير ولاعنده فيه




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ يومين

يمكن الثعبان شبعان ولا له خاطر في الأكل ، او يمكن قرفان من ريحته ,,

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ يومين

موته احسن من حياته ماعاد تفرق معه

[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ يومين

مايدرك المخاطر

[ عدد التعليقات: 6082 ] نشر منذ 21 ساعة

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،
هههههههههههههههههههه شر البلية مايضحك،،
أخطر أنواع الكسل:-هو الكسل الفكري،أو الخمول الفكري،هوعدم محاولة إستخدام العقل،وفي الغالب تكون النتائج كارثية ووخيمة..

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