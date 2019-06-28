القرد الكسول يتخطى ثعبان كبير ولاعنده فيه

الأحد 30
يونيو
يمكن الثعبان شبعان ولا له خاطر في الأكل ، او يمكن قرفان من ريحته ,,
موته احسن من حياته ماعاد تفرق معه
مايدرك المخاطر
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،
هههههههههههههههههههه شر البلية مايضحك،،
أخطر أنواع الكسل:-هو الكسل الفكري،أو الخمول الفكري،هوعدم محاولة إستخدام العقل،وفي الغالب تكون النتائج كارثية ووخيمة..
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76625 ] نشر منذ يومين
يمكن الثعبان شبعان ولا له خاطر في الأكل ، او يمكن قرفان من ريحته ,,
ماوكلي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ يومين
موته احسن من حياته ماعاد تفرق معه
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ يومين
مايدرك المخاطر
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6082 ] نشر منذ 21 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،
هههههههههههههههههههه شر البلية مايضحك،،
أخطر أنواع الكسل:-هو الكسل الفكري،أو الخمول الفكري،هوعدم محاولة إستخدام العقل،وفي الغالب تكون النتائج كارثية ووخيمة..