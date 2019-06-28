استشاري: النوم في الجو الحار يؤدي إلى رؤية أحلام مزعجة 

لندن (صدى):

قال الدكتور نيل ستانلي، الرئيس االسابق للجمعية البريطانية للنوم، إن درجات الحرارة المرتفعة في الليل قد تؤدي إلى رؤية أحلام مزعجة قد ترقى للكوابيس في بعض الأحيان.

وحث ستانلي، على فقدان درجة مئوية واحدة من حرارة جسمنا الداخلية على الأقل لنحظى بنوم جيد ليلاً، ويكون ذلك عبر إبقاء رأسنا أو وجهنا دون غطاء، مشيرا: ” إذا كان المرء ينام في غرفة دافئة جداً فإن جسمه يعجز عن فقدان جزء من حرارته الداخلية، وبالتالي يؤثر ذلك على نومه بشكل سلبي “.

ولفت ستانلي: ” إذا أصبح نومنا مضطرباً فسيشهد الدماغ زيادة في النشاط الذي يؤدي بدوره إلى رؤية أحلام غير سارّة “.

وأبان ستانلي، أن النوم في درجة حرارة مناسبة يمكن أن يساعد في التخلص من الشخير، ومنع اضطرابات أخرى مثل توقف التنفس أثناء النوم.