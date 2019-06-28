” قرقاش ” يرد على تصريحات تيلرسون حول أزمة قطر

أبوظبي(صدى):

رد الدكتور أنور قرقاش، وزير لدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون حول أزمة قطر.

وعن ذلك، قال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تيليرسون القادم من القطاع الخاص اتخذ موقفًا محددًا ومبكرًا أعاق قدرته على التعامل الجاد والفاعل مع أزمة قطر ” .

وتابع: ” متابعتنا معه خلصت الى أن مشاغل الدول الأربع لم تكن في صلب اهتمامه، ومن الواضح أن الوعود القطرية آنذاك حول ملف التطرف والإرهاب لم تفي بها الدوحة ” .

وأضاف ” قرقاش ” عن تيلرسون: ” من غير اللائق التعليق على التفاصيل الداخلية لشهادة الوزير السابق ريكس تيليرسون أمام الكونجرس، ولكن كشاهد عيان أرى أن فشل جهوده يعود إلى تطلعه إلى حلّ سريع وسطحي لايراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع حول دعم الدوحة للتطرف والإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي ” .

وكان ” تيلرسون ” قد علق على أزمة ” قطر ” ومقاطعة الدول العربية لها، قائلاً: ” ثروة قطر ودورها الفعال في المنطقة وراء النزاع بالخليج ” .