بالصور.. ليلى علوي تشارك الجمهور فرحتها بتخرج ابنها

القاهرة(صدى):

شاركت الفنانة المصرية ليلى علوي متابعيها احتفالها بتخرج نجلها ” خالد ” من المرحلة الثانوية؛ وذلك استعداداً للالتحاق بالجامعة.

ونشرت ” ليلى ” صور لهما أثناء الاحتفال عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” ، وظهرت وهي بصحبة بعض أفراد الأسرة وأصدقاء العائلة.

وكتبت ” علوي ” معلقة على الصور: ” ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه، وأنا فرحانة فرحانة بيك جداً يا خالد، مبروك فرحتنا كلنا، وبرافو عليك عملتها ” .

وأضاف: ” شكراً لكل المدرسين، وشكراً يا خالد إنك عملتها ومبروك للدفعة كلها ومبروك لكل الناجحين ” .